ПОЛИТИКА
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии сократилась в 25 раз
Чистая прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, составила за первое полугодие 32,9 миллиарда рублей. Это в 25 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии сократилась в 25 раз
Фото: Reuters / Others
31 августа 2020 г.

Российский газовый гигант «Газпром» за январь - июнь 2020 года получил 32,9 миллиарда рублей чистой прибыли против 836,49 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов компании.

Как сообщает «ТАСС», выручка «Газпрома» по итогам первого полугодия снизилась в 1,4 раза, до 1,9 триллиона рублей.

Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,3 раза, и составила 12,54 миллиарда рублей. При этом прибыль газового холдинга за второй квартал снизилась вдвое, до 149,17 миллиарда рублей. Выручка за квартал сократилась на 34%, до 1,163 трлн рублей.

«Газпром» смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база, рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики, составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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