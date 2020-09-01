Россияне в 2020 году стали больше интересоваться турами на Северный Кавказ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По мнению представителей рынка туризма, спрос на экскурсионные туры в северокавказские регионы увеличился от 10 до 30%. Например, эксперты туроператора «Дельфин» рассказали, что по сравнению с июлем-августом прошлого года рост спроса на туры в целом в СКФО составил 25-30%. По их мнению, причиной роста интереса к южному региону страны послужил карантин: после самоизоляции туристы стали больше интересоваться отдыхом на природе.

Согласно данным экспертов, в топе спроса на северокавказском направлении - туры в Северную Осетию. Далее следуют экскурсионные туры в Дагестан, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию.

Как подчеркивают специалисты «ВЕДИ ГРУПП», стабильным спросом пользуется классика экскурсионных маршрутов – Верхняя Балкария, Домбай и Эльбрус.

На Северный Кавказ, по наблюдениям туроператоров, едут люди разных возрастов, от 20 до 85 лет, однако костяк аудитории составляют туристы от 35 до 45 лет.

В то же время туроператоры отмечают, что спрос на направление мог быть более заметным. Так, по оценке специалистов, Северному Кавказу не хватает раскрученности: в основном, регион ассоциируется у россиян с горнолыжным отдыхом и экотуризмом. Большая часть туристов не имеет представления о том, зачем сюда ехать в летнее время года.

Кроме того, как у туристов, так и у агентов нет достаточно информации о туризме в регионах СКФО. «Недостаточно информации о том, какие условия предлагаются, как обеспечивается безопасность, что посмотреть и главное – что туры сюда вполне доступны по цене», - подчеркивают эксперты.

Не хватает регионам Северного Кавказа также и развитой инфраструктуры - здесь нет отелей высокой категории и часто – качественных дорог, до многих природных достопримечательностей сложно добираться.