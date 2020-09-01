Арбитражный суд Башкортостана наложил арест на акции Башкирской содовой компании (БСК), пишет Idel.Реалии.

Иск об истребовании имущества БСК подала Генпрокуратура РФ после того, как разобраться с законностью утраты контроля государства над предприятием поручил президент России Владимир Путин.

Суд сообщил, что наложен арест на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», которыми владеет АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия». АО «Реестр» запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО «Башкирская содовая компания».

Днем ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что власти региона намерены через суд вернуть акции БСК на 34 миллиарда рублей.

26 августа президент РФ Владимир Путин раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на зарубежные счета. Глава государства поручил руководству Башкортостана разобраться с ситуацией, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.

Получившая прошлом году лицензию на разработку горы Куштау сроком на 20 лет компания БСК в начале августа начала валку леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту шихана. В результате митингов 22 активиста были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже Радий Хабиров направил в Министерство природы России обращение с просьбой создать на территории шихана Куштау особо охраняемую природную территорию.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, а также входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.