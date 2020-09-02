ПОЛИТИКА
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Беларусь завершила военные учения у западной границы с Польшей и Литвой
Беларусь завершила тактические учения на Гродненском направлении у границ с Польшей и Литвой. В маневрах использовали авиацию, артиллерию, танки и десант. По легенде, военные вели перехват диверсионно-разведывательных групп, а также незаконных вооруженных формирований воображаемого противника. #Беларусь #оборона #учения
Беларусь завершила военные учения у западной границы с Польшей и Литвой / Others
2 сентября 2020 г.
Истории
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