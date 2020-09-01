ТУРЦИЯ
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Конгресс США поблагодарил Турцию за помощь в борьбе с пандемией
Член Палаты представителей США от штата Мэриленд Дэвид Трон выразил благодарность Турции за медицинскую помощь, направленную его стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса
Конгресс США поблагодарил Турцию за помощь в борьбе с пандемией
dfg / Others
1 сентября 2020 г.

Член Палаты представителей США от штата Мэриленд Дэвид Трон поблагодарил Совет экспортеров Турции (TIM) и Турецко-американский национальный координационный комитет (TASC) за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выступая в Конгрессе США, Трон также выразил благодарность представителям турецкой общины США за поддержку жителей Мэриленда.

Ранее Совет экспортеров Турции (TIM) в рамках помощи в борьбе с коронавирусом передал властям штата Мэриленд 100 тысяч медицинских масок и комбинезонов.Турецко-американский национальный координационный комитет (TASC) также отправил в штат тысячи защитных комбинезонов.

В апреле 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео тоже выразил благодарность Анкаре за медицинскую помощь, направленную его стране. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

«США благодарны Турции - союзнику по НАТО. Помощь Турции важна для американских компаний, которые проделывают отличную работу в борьбе с СOVID-19 во всех уголках планеты. Мы справимся с этой ситуацией вместе», - отметил Помпео.

ИСТОЧНИК:AA
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