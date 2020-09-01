В Украине с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому, все русскоязычные школы в стране переходят на обучение на украинском языке, передают «Известия».

Законопроект «О полном общем среднем образовании» был принят Верховной радой 16 января. Согласно документу, представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, в начальной школе будут получать образование на родном языке и изучать украинский как предмет.

В то же время с 5-го по 11-й (12-й) класс не менее 80% учебного времени преподавание будет вестись на украинском языке. К этой категории относятся учащиеся из русскоязычных семей.

Нацменьшинства, языки которых признаны официальными в Евросоюзе, также в начальной школе будут получать образование на родном языке, а потом количество украинского в учебном процессе будет ежегодно увеличиваться до уровня не менее 60%.

Согласно социологическому исследованию компании TNS, русский язык родным считают только 35% населения Украины, а изучение его в школе поддерживает лишь 31%. Он лишь немного популярнее немецкого (24%) и в три раза уступает английскому.