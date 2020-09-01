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Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла до 3,6 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Фото: "КоммерсантЪ" / Others
1 сентября 2020 г.

Количество официально зарегистрированных безработных в России выросло до 3,6 миллиона человек, цитирует «Интерфакс» министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Глава ведомства отметил, что с марта текущего года, когда безработных в стране было 727 тысяч человек, в центрах занятости дополнительно зарегистрировалось более чем 2,5 миллиона человек.

Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) в России составляет 6,3% - около 4,7 миллиона безработных.

Котяков также добавил, что ситуация на рынке труда движется в сторону стабилизации. В частности, по его словам, соотношение числа уволенных к числу принятых на работу изменилось: если в апреле - июне был сильный дисбаланс в сторону тех, кого увольняли, то в июле эти доли сравнялись, а в августе отмечается превышение числа принятых относительно числа уволенных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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