Как родилась «партия Жириновского – Фургала»

В российских соцсетях все чаще можно увидеть мемы про «партию Жириновского – Фургала». То есть для многих блогеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который бессменно возглавляет партию уже 28 лет, воспринимается наравне с Сергеем Фургалом, который даже во времена губернаторства был хоть и известным членом ЛДПР, но отнюдь не политиком федерального масштаба.

Вероятно, дело в том, что Фургал сегодня – это уже больше, чем просто экс-губернатор и «сиделец» в СИЗО. Это своего рода символ протеста против кремлевской политики, который уже распространился далеко за пределы Хабаровского края. Неслучайно акции протеста, участники которых требуют «справедливого суда» для Сергея Фургала, проходят в десятках регионов – от Калининграда до Сочи. Хотя, казалось бы, их жителям должна быть малоинтересна судьба дальневосточного губернатора.Повторит ли Фургал политический путь Грудинина?

Арест Фургала, который произошел 10 июля, спустя всего десять дней после конституционного голосования, оказался поводом выплеснуть свою энергию для оппозиционно настроенной части общества. Той, которая по каким-то причинам не получила возможности выразить свое недовольство на избирательных участках.

Поневоле напрашивается аналогия с президентскими выборами 2018 года, в преддверии которых огромную популярность в блогосфере получил Павел Грудинин. Доселе мало кому известный председатель подмосковного совхоза вдруг оказался «героем» и «центральным персонажем» соцсетей.

«ВКонтакте», Facebook, YouTube наводнили десятки и сотни пабликов под названиями типа «Грудинин обличает» или «Поддержка Грудинина». Ко многим из них предвыборный штаб кандидата от КПРФ не имел никакого отношения. Просто новое «лицо» компартии сумело консолидировать вокруг себя ту часть населения, которая требовала радикальных перемен в России.

А сейчас на эту роль в политическом сознании россиян претендует Фургал. Обоих – и коммуниста, и либерал-демократа – «раскручивали» люди, не имевшие никакого отношения конкретно к этому политику. Те, которым, как говорилось в старом советском фильме, «за державу обидно».

Но в современной политике символы меняются слишком быстро…

Ставить ли знак равенства между Хабаровском и Башкирией?

Павла Грудинина после президентских выборов (на которых он, кстати, получил голоса почти 9 миллионов российских избирателей) забыли спустя несколько месяцев, когда он окончательно ушел из публичной политики. Его прочили в губернаторы то Подмосковья, то Ставропольского края. Но сейчас экс-кандидат больше занят не выборами, а судебными спорами по поводу своего совхоза-гиганта. Были попытки со стороны левой оппозиции «политизировать» эти судебные тяжбы (якобы, у известного оппозиционера Грудинина власть отбирает активы), что тоже очень напоминает нынешнюю историю с уголовным делом Фургала.

Вероятно, Сергея Фургала как символ протеста тоже ждет та же судьба, что кандидата в президенты Грудинина. Его забудут. Тем более, что на массовых акциях протеста в Хабаровске, которые продолжаются ежедневно уже полтора месяца, звучит все больше новых лозунгов, никак не связанных с «делом Фургала».

Итог: Фургал как политический символ постепенно уходит в небытие, но он запустил цепную реакцию массового недовольства, с которой властям придется считаться. Тем более, что вслед (а во многом и благодаря) за Хабаровском массовые, и отнюдь не столь же мирные акции, прошли в Башкирии. Напомним, поводом была попытка разработки шихана (сопки) Куштау, но в ходе акций звучали отнюдь не только экологические – но и сугубо политические лозунги. Столичная и питерская оппозиция, которая также с завидной регулярностью выходит митинговать, прямо ставит знак равенства между протестами в двух регионах – Хабаровском крае и Башкирии.

Пополнится ли список таких митинговых «горячих точек», и как вообще федеральная власть намерена реагировать на ситуацию в Хабаровске, где люди и не думают уходить с улиц? Мы задали этот вопрос экспертам-политологам.

В Хабаровске, в отличие от Минска, «брать власть» никто не собираетсяРуководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что с началом холодного времени года протест в Хабаровском крае изменит и формы, и активность.

– На самом деле, для власти ничего не изменилось, отношение к ней до сих пор резко негативное. Избрать в Хабаровском крае лояльного федеральному Центру губернатора – сложно. Кроме того, Кремль, похоже, решил сделать ставку на выборы Михаила Дегтярёва.

Считаю, что он справляется нормально, а народ ещё его распробует и полюбит. В этом смысле, выход людей на улицу – лишь показатель того, что протест до сих пор не угас, а даже наоборот, находится в активной фазе. С другой стороны, скоро начнутся холода, и выходить станет все меньше людей. В какой-то момент протест действительно может свернуться, но это не значит, что настанет конец недовольства.

Во-первых, протест будет тлеющий и в острые моменты он всегда сможет вспыхнуть заново. Во-вторых, холода политизируют протест. Уйдя с улицы, протестующие начнут создавать политические и общественные движения, выдвигать определённые требования. Что для власти только хуже, чем мирное хождение по улицам.

Собственно говоря, Хабаровский край – это не Белоруссия, брать власть тут никто не собирается, так как люди здесь не сепаратисты, а наоборот, всеми силами поддерживать связь со страной. Поэтому все, чего они хотят, – это того, чтобы к ним относились с уважением, уважали их выбор. Похоже, что властям придётся с этим смириться. По крайней мере, продавить свое решение ей здесь вряд ли удастся.

Хабаровчан приучают к бессмысленности мирного протеста

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что отсутствие реакции власти на протеста – это вполне осознанная стратегия.

– Думаю, в Хабаровском крае ничего не произойдет. Людей приучают к мысли о бессмысленности мирного протеста. Отсутствии диалога – это ведь тоже инструмент. Выученная беспомощность сама по себе не появится. Кроме того, когда у власти отсутствует понимание, что делать, лучше ничего не делать. А можно это назвать стратегией «само рассосется».

Но, чтобы в следующий раз обеспечить там нужный результат выборов, надо распустить и поменять крайизбирком, поменять территориальные и участковые избирательные комиссии. В конце концов работает же кое-где формула – не важно как голосуют, важно, кто считает. А других рисков для власти в Хабаровском крае и нет!