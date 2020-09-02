Эксперты ООН по правам человека сообщили в минувший вторник, что получили сообщения о сотнях случаев пыток, избиений и жестокого обращения милиции с участниками акций протеста в Беларуси, и призвали власти положить конец подобным действиям.

По их словам, им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными во время массовых протестов. Кроме того, в сообщении отмечается, что местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, шестерых человек неизвестны их родственникам.Помимо этого, эксперты ООН получили информацию о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

«Любое нарушение не допускающего отступления запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться», - говорится в заявлениина сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты ООН также отмечают, что в последние недели в ходе протестов были задержаны 6 700 человек, включая журналистов и случайных прохожих, которые подверглись беспорядочным арестам и были поспешно осуждены. «Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», - указано в сообщении.

Власти Беларуси отрицают жестокое обращение с задержанными. Министерство внутренних дел отказалось комментировать утверждения экспертов ООН и переадресовало вопросы в Следственный комитет. Представитель СК Сергей Кабакович отметил, что ему ничего не известно о подтвержденных случаях пыток или применения насилия.

Эксперты призвали белорусские власти полностью соблюдать основные гарантии - немедленную регистрацию задержанных, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи - с целью предотвращения «насильственных исчезновений».

Массовые акции протеста в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, а его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,9%,штаб поледней называет выборы сфальсифицированными.