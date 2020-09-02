Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил изучить историю каждого жителя страны, репрессированного в сталинские времена, передает «Радио Свобода»со ссылкой на пресс-службу главы государства. Внимание на это обратило издание «Настоящее время».

«Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры. Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы!», - отметил Мирзиеев, выступая на церемонии памяти жертв репрессий 31 августа.

Глава Узбекистана поручил провести изыскания по каждому из пострадавших, узнать их историю, издать книги об их деятельности и назвать их именами городские кварталы и школы.

Пресс-службы президента указывает, что с 1937 по 1953 годы в республике репрессировали 100 тысяч человек, 13 тысяч расстреляли.

Всего, по оценке правозащитного общества «Мемориал», около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время пострадали не менее 12,5 миллиона жителей СССР. В 2009 году к личности Сталина, согласно данным опроса «Евразийского монитора», положительно относились 53% жителей Узбекистана.