Одно из самых популярных туристических направлений в мире – Анталью за 8 месяцев 2020 года посетили 1 558 737 туристов из 162 стран.

Губернатор Антальи Эрсин Языджи отметил, за период с января по август больше всего отдыхающих – 798 524 человек – прибыло в августе, и основная их часть – это туристы из России. По его словам, за 8 месяцев из РФ прилетели 483 790 человек, из них 336 409 отдыхали в августе.

На втором месте по количеству посетивших турецкий курорт туристов - Украина. Языджи указал, что 278 945 украинцев выбрали Анталью как безопасное направление для отдыха. В августе текущего года на украинском рынке туризма продажи туров в Анталью выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, важными рынками для Антальи в этом году стали Великобритания и Германия. За 8 месяцев из Германии было принято 211 119 туристов, из них 46 557 посетили турецкий курорт в августе. Из Великобритании приехали 115 080 гостей за тот же период, из которых 75 556 человек – только за прошлый месяц.

Также среди стран, граждане которых отдали предпочтение Анталье, ведущие места занимают Польша, Беларусь, Молдова, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Сербия и Франция.