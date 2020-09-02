Компании Facebook и Twitter удалили несколько аккаунтов, которые использовались российским Агентством интернет-исследований для предвыборной пропаганды в США, пишет Idel.Реалии.

Как заявили представители Facebook, российские агенты в январе создали сайт PeaceData, который публиковал комментарии с критикой кандидатов в президенты от Демократической партии. В последнее время основным объектом атак был Джо Байден, чьи позиции критиковались как недостаточно «прогрессивные». Авторами текстов были журналисты-фрилансеры, которые не знали кто стоит за этим сайтом.

Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы, связанных с PeaceData. Сайт не вызвал большого интереса. Его аудитория достигла 14 тысяч человек. Примечательно, что внимание Facebook к этому сайту привлекло ФБР.

В июле президент США Дональд Трамп впервые публично сообщил, что кибернетическое командование страны в 2018 году атаковало сервера Агентства интернет-исследований по его указанию. «Фабрику троллей» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, он сам эти связи отрицал. Агентство также якобы имело отношение к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Сговор Трампа с российскими властями спецпрокурором Робертом Мюллером доказан не был. Москва утверждает, что в избирательный процесс не вмешивалась. Следующие президентские выборы в США состоятся 3 ноября.