БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Обсерватория в восточной Анатолии откроется в 2021 году
По словам главы Космического агентства Турции Хусейна Йылдырыма, в обсерватории будет установлен оптический телескоп с диаметром главного зеркала 4 метра
Обсерватория в восточной Анатолии откроется в 2021 году
Фото: AA / Others
2 сентября 2020 г.

В восточной Анатолии в 2021 году откроется новая крупная обсерватория, сообщил во вторник глава Космического агентства Турции Хусейн Йылдырым. По его словам, в обсерватории будет установлен оптический телескоп с диаметром главного зеркала 4 метра.

«Мы очень взволнованы готовящимся открытием обсерватории», - сказал Йылдырым.

Глава агентства привлек внимание к значимости подготовки научных кадров в сфере изучения космоса, призвав вузы Турции делать ставку на открытие соответствующих кафедр.

«В ближайшее время на орбиту будут выведены спутники TURKSAT 5A и 5B. В то же время, спутник TURKSAT 6A станет первым спутником, который на 60% состоит из отечественных разработок», - сказал глава агентства.

11 ноября 2019 года жители Турции наблюдали редкое астрономическое явление - прохождение планеты Меркурий по диску Солнца.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил об этом на своей странице в Twitter. « Следующий транзит Меркурия по диску Солнца произойдет 13 ноября 2032 года», - написал Варанк.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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