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В России к концу года ожидается рекордное сокращение населения на 158 тыс
На фоне пандемии численность населения РФ сократится до максимума за последние 14 лет. Выход на положительные темпы прироста населения возможен лишь в 2022 году
В России к концу года ожидается рекордное сокращение населения на 158 тыс
Фото: Reuters / Others
2 сентября 2020 г.

Численность населения России на фоне пандемии коронавируса к концу 2020 года, согласно предварительным оценкам, сократится на 158 тысяч человек - это абсолютный рекорд за последние 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, пишет Znak со ссылкой на «РБК».

В 2020 году численность населения РФ сократится в пять раз быстрее по сравнению с предыдущими годами. Смертность за первое полугодие на фоне пандемии увеличилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

При этом ожидается, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии COVID-19 возможен лишь с 2022 года.

Более масштабное сокращение наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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