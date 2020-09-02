Численность населения России на фоне пандемии коронавируса к концу 2020 года, согласно предварительным оценкам, сократится на 158 тысяч человек - это абсолютный рекорд за последние 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, пишет Znak со ссылкой на «РБК».

В 2020 году численность населения РФ сократится в пять раз быстрее по сравнению с предыдущими годами. Смертность за первое полугодие на фоне пандемии увеличилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

При этом ожидается, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии COVID-19 возможен лишь с 2022 года.

Более масштабное сокращение наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысяч человек.