ПОЛИТИКА
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Число жертв землетрясения в Мьянме растет
По данным военной администрации Мьянмы, в результате землетрясения погибли более 1000 человек, свыше 2000 получили ранения
Число жертв землетрясения в Мьянме растет
Разрушения в Мьянме / Reuters
29 марта 2025 г.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек. Еще более 2000 жителей пострадали. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на пресс-службу военной администрации страны.

По информации Reuters, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Эпицентр находился недалеко от Мандалая — второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек.

Стихийное бедствие нанесло серьезный урон инфраструктуре. Разрушены дороги, мосты и жилые здания. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Толчки ощущались также в Таиланде, Вьетнаме, Китае и Лаосе. В Бангкоке при обрушении строящегося здания погибли девять человек, более ста числятся пропавшими без вести.

Региональный директор Международного комитета спасения (IRC) Мохаммед Рияс заявил, что землетрясение приведет к массовому перемещению людей. По его словам, пострадавшим необходимы экстренное жилье, продовольствие и медицинская помощь.

Он отметил, что из-за перебоев связи и разрушений транспортной инфраструктуры поступает крайне мало информации с места событий.

Красный Крест сообщил о трудностях при доступе в наиболее пострадавшие районы — Мандалай, Сагайн и южный штат Шан. Добраться туда затруднительно из-за поврежденных линий электропередачи и дорог.

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