В провинции Тархуна на западе Ливии обнаружено еще одно массовое захоронение жертв Халифы Хафтара. Об этом агентству Anadolu сообщил представитель Управления по поиску и идентификации жертв при правительстве Ливии Абдулазиз эль-Джафери.

«Точное число останков пока не установлено. Удалось извлечь останки двух человек», - сказал он.

В рамках операции «Буря мира», начатой 25 марта, ливийская армия установила контроль над всей территорией провинции Триполи, а к 5 июня обеспечила контроль над административным центром провинции Тархуна.

Власти Ливии сообщили ранее, что в районах, зачищенных от незаконных вооруженных формирований Хафтара, обнаружено 11 массовых захоронений.