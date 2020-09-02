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На западе Ливии обнаружено очередное массовое захоронение
По словам представителя Управления по поиску и идентификации жертв при правительстве Ливии Абдулазиза эль-Джафери, количество останков пока не установлено
На западе Ливии обнаружено очередное массовое захоронение
Фото: AA / Others
2 сентября 2020 г.

В провинции Тархуна на западе Ливии обнаружено еще одно массовое захоронение жертв Халифы Хафтара. Об этом агентству Anadolu сообщил представитель Управления по поиску и идентификации жертв при правительстве Ливии Абдулазиз эль-Джафери.

«Точное число останков пока не установлено. Удалось извлечь останки двух человек», - сказал он.

В рамках операции «Буря мира», начатой 25 марта, ливийская армия установила контроль над всей территорией провинции Триполи, а к 5 июня обеспечила контроль над административным центром провинции Тархуна.

Власти Ливии сообщили ранее, что в районах, зачищенных от незаконных вооруженных формирований Хафтара, обнаружено 11 массовых захоронений.

ИСТОЧНИК:AA
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