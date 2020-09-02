ПОЛИТИКА
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Сафронову продлили арест на три месяца
#Российский #суд еще на три месяца оставил под стражей бывшего советника главы "Роскосмос" и журналиста Ивана #Сафронова. Его обвиняют в государственной измене и передаче военных секретов Чехии. Сторона защиты намерена подать апелляцию.
Российский суд еще на три месяца оставил под стражей бывшего журналиста Ивана #Сафронова. Его обвиняют в государственной измене и передаче военных секретов Чехии. Сторона защиты намерена подать апелляцию. / Others
2 сентября 2020 г.
Истории
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