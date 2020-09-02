Сафронову продлили арест на три месяца

#Российский #суд еще на три месяца оставил под стражей бывшего советника главы "Роскосмос" и журналиста Ивана #Сафронова. Его обвиняют в государственной измене и передаче военных секретов Чехии. Сторона защиты намерена подать апелляцию.