Гора Куштау в Башкортостане получила статус особо охраняемого природного памятника, передает агентство «РИА Новости» слова главы республики Радия Хабирова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В вопросе Куштау - точка. И это решение - прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово», - отметил он.

3 августа по инициативе Башкирской содовой компании (БСК), которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту горы.

10 августа представители БСК провели акцию в защиту своего предприятия под лозунгом «Достали». Собравшиеся требовали не препятствовать геологоразведке на Куштау с целью сохранения своих рабочих мест. В акции, которая привела к столкновениям с защищающими гору активистами, по разным оценкам, участвовали 2-3 тысячи человек.

15-16 августа у шихана Куштау прошел «экологический субботник», на который съехались несколько тысяч жителей со всех уголков республики. Между местными активистами, выступающими против разрушения горы БСК (Башкирская содовая компания), и сотрудниками самого предприятия, произошли столкновения. Впоследствии работы на горе были приостановлены.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил Генеральной прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкортостана наложил арест на акции компании.

Воспетый в народном фольклоре шихан Куштау представляет историческую и культурную важность для башкирского народа. На этой территории также живут более 40 видов редких животных и имеются растения, занесенные в Красные книги России и Башкортостана.