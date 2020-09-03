ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«В вопросе Куштау – точка». Башкирский шихан получил охранный статус
Ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что гора Куштау не будет разрабатываться для добычи соды, и ей могут придать статус «особо охраняемой территории». Это стало результатом протестов активистов, которые выступили против разработки шихана
«В вопросе Куштау – точка». Башкирский шихан получил охранный статус
Фото: Shutterstock/FOTODOM / Others
3 сентября 2020 г.

Гора Куштау в Башкортостане получила статус особо охраняемого природного памятника, передает агентство «РИА Новости» слова главы республики Радия Хабирова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В вопросе Куштау - точка. И это решение - прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово», - отметил он.

3 августа по инициативе Башкирской содовой компании (БСК), которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту горы.

10 августа представители БСК провели акцию в защиту своего предприятия под лозунгом «Достали». Собравшиеся требовали не препятствовать геологоразведке на Куштау с целью сохранения своих рабочих мест. В акции, которая привела к столкновениям с защищающими гору активистами, по разным оценкам, участвовали 2-3 тысячи человек.

15-16 августа у шихана Куштау прошел «экологический субботник», на который съехались несколько тысяч жителей со всех уголков республики. Между местными активистами, выступающими против разрушения горы БСК (Башкирская содовая компания), и сотрудниками самого предприятия, произошли столкновения. Впоследствии работы на горе были приостановлены.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил Генеральной прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкортостана наложил арест на акции компании.

Воспетый в народном фольклоре шихан Куштау представляет историческую и культурную важность для башкирского народа. На этой территории также живут более 40 видов редких животных и имеются растения, занесенные в Красные книги России и Башкортостана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us