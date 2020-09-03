ТУРЦИЯ
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В Турции от COVID-19 вылечились свыше почти 250 тысяч человек
За последние сутки в Турции подтверждено еще 45 летальных исходов от коронавируса, а общее число жертв заболевания достигло 6462, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа
В Турции от COVID-19 вылечились свыше почти 250 тысяч человек
Фото: Reuters / Others
3 сентября 2020 г.

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 246 876 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 45 летальных исходов от коронавируса, а общее число жертв заболевания достигло 6462.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 273 301, поскольку еще у 1596 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 107 927 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 7,35 миллиона анализов. Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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