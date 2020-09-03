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400 граждан Азербайджана отправлены на родину из Дагестана
Вернувшихся ранее людей уже отпустили из карантинной зоны домой, но обязали находиться в двухнедельной самоизоляции, сообщили власти Дербентского района в Дагестане
400 граждан Азербайджана отправлены на родину из Дагестана
Фото: Meydan.TV / Others
3 сентября 2020 г.

В Дагестане очередная группа граждан Азербайджана, ожидающих открытия российско-азербайджанской границы в несанкционированном лагере в селе Куллар, уехала на родину, пишет «Кавказ.Реалии».

«Азербайджанские власти увеличили допустимое число людей, которые могут вернуться на родину из палаточного лагеря, организованного на границе Дербентского и Магарамкентского районов в селе Куллар. 1 сентября на родину были вывезены еще 400 граждан Азербайджана. Вернувшихся ранее людей уже отпустили из карантинной зоны домой, но обязали находиться в двухнедельной самоизоляции», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Дербентского района.

15 июня недалеко от села Куллар Дербентского района, где расположен пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии, прошел стихийный митинг со стрельбой.

Инцидентпроизошел после того, как азербайджанцы получили список из 120 имен. Они должны были вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Однако людей возмутило то, что в список, формируемый азербайджанской стороной, попали не все, кто находится сейчас на границе. Впоследствии около 90 человек были доставлены в отделы полиции, часть из них привлечены к административной ответственности. Десять человек задержаны по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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