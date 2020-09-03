ПОЛИТИКА
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Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок"
Российский оппозиционный политик Алексей #Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы #Новичок. Об этом заявили в правительстве Германии. Этим же ядом был отравлен в 2018 году в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Британское правительство обвинило российские власти, тогда #Москва отвергла эти обвинения. От Кремля снова требуют объяснений.
Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" / Others
3 сентября 2020 г.
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