Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок"

Российский оппозиционный политик Алексей #Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы #Новичок. Об этом заявили в правительстве Германии. Этим же ядом был отравлен в 2018 году в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Британское правительство обвинило российские власти, тогда #Москва отвергла эти обвинения. От Кремля снова требуют объяснений.