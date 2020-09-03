Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как сообщили в среду власти Германии, был отравлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, Советский Союз разработал в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

Считается, что вещества из этой группы в пять-десять раз более смертоносны, чем VX и зарин, хотя до 2018 года, когда «Новичок» был использован в Великобритании, как считают местные власти, для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, о случаях их применения известно не было.

Профессор Гэри Стивенс, специалист в области фармакологии Университета Рединга, говорит, что вещество «вызывает замедление сердцебиения и угнетает дыхание, что приводит к смерти от асфиксии».

В ноябре 2019 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласились расширить «Список 1» запрещенных химикатов в рамках соответствующей Конвенции, включив туда вещества группы «Новичок». Этот запрет вступил в силу 7 июня 2020 года.

По словам американского эксперта по химическому оружию Эми Смитсон, «Новичок» был изготовлен с агрохимикатами, чтобы его производство было легче скрыть под предлогом законной коммерческой отрасли.

По мнению британских властей, «Новичок» также был использован для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери два года назад. Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к этому нападению, после которого Скрипалям удалось выжить.

Какое-то время считалось, что в распоряжении РФ есть тысячи тонн готовых к военному применению разновидностей ядовитого вещества и его прекурсоров, следует из опубликованного в 2014 году доклада базирующейся в США некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, которая ставит целью уменьшить риски применения оружия массового поражения.

Использование любого химического вещества в качестве оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.