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С бородой или без? Кабмин Украины попросил «побрить» князей на гривнах
Министр кабмина Украины Олег Немчинов отметил, что предыдущие изображения правителей были лучше нынешних и попросил Нацбанк «вернуть князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах»
С бородой или без? Кабмин Украины попросил «побрить» князей на гривнах
С бородой или без? Кабмин Украины попросил «побрить» князей на гривнах / Others
3 сентября 2020 г.

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства обратился к Нацбанку страны с просьбой изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на украинских банкнотах номиналом 1 и 2 гривны, сообщают «Известия»со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению Немчинова, предыдущие изображения правителей были лучше нынешних. «Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка [Кирилла Шевченко] все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», - заявил он в годовщину появления современной украинской валюты.

Шевченко, в свою очередь, отметил, что указанные купюры, выпущенные до 2003 года, будут выведены из обращения. Они будут действительны до 23 октября.

Ранее историк Александр Алферов рассказал о том, что для изображений на первых украинских банкнотах использовались образы князей с усами, которые являются более реалистичными. По его словам, действительно, во времена Киевской Руси князья не носили бороду.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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