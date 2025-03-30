Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что был «очень зол» и «раздражен» после слов Владимира Путина о необходимости сформировать переходное правительство в Украине, что фактически предполагает устранение Владимира Зеленского. По словам Трампа, это «движение в неправильном направлении».

Он пригрозил ввести 25–50% «вторичные тарифы» на всю российскую нефть, если не удастся достичь мирного соглашения, и если он сочтет, что в срыве договоренности виновата Россия. «Если вы покупаете нефть у России — вы не ведете бизнес в США», — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что у него остаются «очень хорошие отношения» с Путиным, и «злость быстро проходит, если он делает правильные шаги». Лидеры планируют переговоры на этой неделе.

В том же интервью Трамп также подтвердил, что пригрозил Ирану «бомбардировками, каких они еще не видели», если не будет заключено новое ядерное соглашение.