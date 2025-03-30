ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп заявил, что «очень зол» на Путина
Президент США заявил, что был очень раздражен словами Путина о необходимости назначить в Украине временное внешнее управление. И пригрозил вторичными тарифами на российскую нефть в случае срыва мирного процесса
Трамп заявил, что «очень зол» на Путина
/ Reuters
30 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что был «очень зол» и «раздражен» после слов Владимира Путина о необходимости сформировать переходное правительство в Украине, что фактически предполагает устранение Владимира Зеленского. По словам Трампа, это «движение в неправильном направлении».

Он пригрозил ввести 25–50% «вторичные тарифы» на всю российскую нефть, если не удастся достичь мирного соглашения, и если он сочтет, что в срыве договоренности виновата Россия. «Если вы покупаете нефть у России — вы не ведете бизнес в США», — подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что у него остаются «очень хорошие отношения» с Путиным, и «злость быстро проходит, если он делает правильные шаги». Лидеры планируют переговоры на этой неделе.

В том же интервью Трамп также подтвердил, что пригрозил Ирану «бомбардировками, каких они еще не видели», если не будет заключено новое ядерное соглашение.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us