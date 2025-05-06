Первый апелляционный суд Бостона отказался удовлетворить запрос Министерства внутренней безопасности США, которое добивалось прекращения программы временной защиты для иммигрантов. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Программа была запущена во времена бывшего президента Джо Байдена. Она позволяет гражданам таких стран, как Украина, Афганистан, Куба, Гаити, Никарагуа и Венесуэла, временно просить убежища в Соединенных Штатах. Суд счел, что эта мера должна сохраняться.

Иск был подан правозащитниками, выступающими против попыток свернуть эту программу. В своем решении суд поддержал их позицию и не позволил администрации Трампа отменить правовой статус сотен тысяч мигрантов.

Сразу после инаугурации Дональд Трамп начал ужесточать миграционную политику. Он заявил о намерении отменить право на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США от нелегальных мигрантов. Это право закреплено 14-й поправкой Конституции, но, по мнению Трампа, требует пересмотра.

В рамках новых мер Трамп также распорядился закрыть приложение CBP One, которое позволяло законно въезжать в страну. Кроме того, он подписал указ об усилении охраны границы с Мексикой и направил туда дополнительно 1500 военнослужащих.

Ранее на митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания на посту президента Трамп отметил, что его администрация установила «рекорды всех времен» по наименьшему количеству незаконных пересечений границы.

«Могу сообщить, что эта ужасная измена закончилась. Изгнание захватчиков – это не просто предвыборное обещание, это мой торжественный долг как главнокомандующего. Я обязан это сделать – чтобы спасти нашу страну», — заявил Трамп.