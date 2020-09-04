Лидером рейтинга среди самых «близких к населению» глав российских регионов, составленных изданием «КоммерсантЪ», по итогам 2019 года стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

У него третий из самых высоких показателей близости (59,67%) в истории декларационных кампаний после бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова (110,39%) и главы Хакасии Валентина Коновалова (77,97%).

Ежегодно рассчитываемый изданием коэффициент близости представляет собой процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора.

Среди руководителей северокавказских регионов в топ-10 рейтинга попали сразу трое. На второй позиции оказался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (41,09%), на третьем месте расположился лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В топ-10 также попал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (30,35%).

В целом близкие к народу главы регионов стали к нему еще ближе: в прошлом рейтинге только у одного губернатора коэффициент близости был выше 30%, в этом году - уже у семи.

Самым далеким от народа оказался Рамзан Кадыров (0,22%), на втором местеи - Денис Паслер (0,23%), на третьем - традиционный участник рейтинга Андрей Воробьев с результатом 0,6%.