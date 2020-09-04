ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Главы трех регионов СКФО попали в топ-10 самых «близких к народу»
Среди руководителей регионов Северного Кавказа в топ-10 рейтинга попали главы Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии
Главы трех регионов СКФО попали в топ-10 самых «близких к народу»
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов / Zelpravda.ru / Others
4 сентября 2020 г.

Лидером рейтинга среди самых «близких к населению» глав российских регионов, составленных изданием «КоммерсантЪ», по итогам 2019 года стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

У него третий из самых высоких показателей близости (59,67%) в истории декларационных кампаний после бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова (110,39%) и главы Хакасии Валентина Коновалова (77,97%).

Ежегодно рассчитываемый изданием коэффициент близости представляет собой процентное отношение среднего дохода по региону к доходу губернатора.

Среди руководителей северокавказских регионов в топ-10 рейтинга попали сразу трое. На второй позиции оказался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (41,09%), на третьем месте расположился лидер Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В топ-10 также попал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (30,35%).

В целом близкие к народу главы регионов стали к нему еще ближе: в прошлом рейтинге только у одного губернатора коэффициент близости был выше 30%, в этом году - уже у семи.

Самым далеким от народа оказался Рамзан Кадыров (0,22%), на втором местеи - Денис Паслер (0,23%), на третьем - традиционный участник рейтинга Андрей Воробьев с результатом 0,6%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us