ПОЛИТИКА
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Трамп вступился за мусульман, которых обвинили в пропаганде насилия
Американская телеведущая Джой Райд заявила в эфире, что мусульманские лидеры применяют экстремистскую риторику для радикализации своих последователей и пропагандируют насилие
Трамп вступился за мусульман, которых обвинили в пропаганде насилия
Фото: Reuters / Others
4 сентября 2020 г.

Президент США Дональд Трамп вступился за мусульман, которых телеведущая одного из ток-шоу на канале MSNBC Джой Райд обвинила в пропаганде насилия и экстремизма, пишет IslamNews.

Трамп высказал свое мнение по поводу разгоревшегося вокруг этой ситуации скандала на своей официальной странице в Twitter.

«Как Фредо [Крис Куомо] из фальшивых новостей CNN, весьма бездарная Джой Райд должна быть уволена за это жуткое употребление слов «мусульманские террористы». Что за ксенофобия и расизм на MSNBC. На таком месте любого уволили бы, и быстро!» – написал американский лидер.

Во время своего ток-шоу Райд заявила, что мусульманские лидеры применяют экстремистскую риторику для радикализации своих последователей и пропагандируют насилие, а также предположила, что такую же тактику использует и Дональд Трамп.

Известный своими расистскими взглядами президент США ранее призывал к полному запрету въезда мусульман в страну в связи с терактом в Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года, когда семейная пара, которая поддерживала запрещенную группировку ИГИЛ, застрелила 14 и ранила 21 человека.

Также Трамп предлагал создать базу данных мусульман США и заявлял, что последователи ислама со всего мира радовались терактам 11 сентября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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