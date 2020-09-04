ТУРЦИЯ
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В Анталью за 2 месяца совершено более 16 тысяч рейсов
На отдых в туристическую столицу Турции прибыли граждане из 117 аэропортов 31 страны мира
В Анталью за 2 месяца совершено более 16 тысяч рейсов
Фото: AA / Others
4 сентября 2020 г.

Турция остается выгодным и качественным направлением безопасного и здорового отдыха для миллионов людей во всем мире.

В период после восстановления международного авиасообщения в Анталью прибыло 798 524 туриста из 117 аэропортов 31 страны мира. Непосредственно в международном аэропорту Антальи в январе-августе 2020 года было совершено 16 024 рейса (11 247 - международные, 4 777 – внутренние).

Генеральный директор компании-оператора аэропорта Fraport TAV Дениз Варол рассказал агентству Anadolu, что основной пассажиропоток пришелся на август, подчеркнув, что выросло также число направлений международных рейсов.

«Если первоначально в Анталью совершались полеты из 7 городов России, то сегодня их число достигает 16. Надеемся, что темпы роста пассажиропотока сохранятся до конца года», - сказал Варол.

По его словам, выдача сертификатов «Безопасный туризм» внесла значимый вклад в оживление рынка туризма Турции. Аэропорты также получили сертификат соответствия жестким санитарно-эпидемиологическим критериям.

Варол отметил, число туристы выбирают направления отдыха, которые считают наиболее безопасными в условиях пандемии, и Анталья является одним из таковых.

ИСТОЧНИК:AA
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