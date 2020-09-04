Автомобиль въехал в толпу протестующих в центре Нью-Йорка

Седан въехал в толпу участников протеста Black Lives Matter на Таймс-сквер. Три человека пострадали. Около 300 протестующих вышли в центр Нью-Йорка против действий полиции, которые привели к смерти афроамериканца Дэниела Пруда. В Интернете появилось видео, как мужчине надевают на голову мешок и прижимают к асфальту. Убийство произошло еще в марте. Но известно об этом стало только сейчас. #НьюЙорк #США #протесты