ПОЛИТИКА
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Автомобиль въехал в толпу протестующих в центре Нью-Йорка
Седан въехал в толпу участников протеста Black Lives Matter на Таймс-сквер. Три человека пострадали. Около 300 протестующих вышли в центр Нью-Йорка против действий полиции, которые привели к смерти афроамериканца Дэниела Пруда. В Интернете появилось видео, как мужчине надевают на голову мешок и прижимают к асфальту. Убийство произошло еще в марте. Но известно об этом стало только сейчас. #НьюЙорк #США #протесты
Нью-Йорк протест автомобиль Black Lives Matter афроамериканец права чернокожих Дэниел Пруд / Others
4 сентября 2020 г.
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