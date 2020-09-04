Дореволюционный период

Исторически численность мусульман в России составляла около 10%. Так, по данным Восточного отдела ОГПУ, к моменту распада Российской империи численность мусульман превышала 20 млн человек, они проживали в основном в Татарии, Башкирии, Крыму, Средней Азии и на Кавказе; меньше – во внутренних губерниях Сибири и Урала.

При этом мусульманская умма, внутри которой существовало и несколько религиозно-политических течений (самые известные – модернистский джадидизм и традиционалистский кадимизм), была практически лишена представительства в органах власти Российской империи.

Во многом это было связано с разрозненностью самих мусульман даже по отношению к важнейшим вопросам, отмечает оренбургский историк Альфия Бакирова. Кроме того, власти противодействовали политической самоорганизации мусульман. Особенно заметны эти тенденции стали при создании первой в истории России мусульманской партии «Иттифак аль-Муслимин», которое затянулось на 16 месяцев. При этом, отметим, в официальной регистрации партии властями так и было отказано.

Тем не менее, на выборах в I Государственную думе в мае 1906 года «Иттифак аль-Муслимин», объединившая представителей исламской промышленной и интеллектуальной элиты – сторонников либеральной демократии, сумела получить несколько мандатов. Главным союзником иттифаковцев была конституционно-демократическая партия.

Программа партии предусматривала национальное равноправие (как в свободе исполнения религиозных обрядов, так и в участия в политической жизни Российской империи), отмену норм закона, дискриминирующих мусульман, содействие исламскому просвещению и культуре.

Во II Государственной думе мусульманская партия уже смогла сформировать фракцию из 29 депутатов. Одним из их требований было объединение в одну административную структуру (миллет мусульман России) разрозненных этнических групп и местных Духовных собраний, пишет Альфия Бакирова.

Одним из наиболее известных депутатов был татарский имам Абдурашид Ибрагимов, член Центрального комитета «Иттифак аль-Муслимин». Партия имела представительства во многих регионах империи, однако роспуски обеих Государственных дум и преследования властей негативно повлияли на нее, и уже в 1907 году «Иттифак аль-Муслимин» фактически распалась.

Период между революциями

Татарский историк Динар Зайнутдинов отмечает, что во время первой Русской революции 1905-1907 годов только в Татарии появился ряд крупных политических организаций. В то время как только «Иттифак аль-Муслимин» вышла на национальный уровень, другие хоть и оставались локальными, но по ряду вопросов тесно смыкались с общероссийскими политическими партиями: например, «Танчы» – с эсерами, а «Уралчылар» – с социал-демократами.

Еще активнее, нежели в Татарии, политическая консолидация мусульман протекала в Азербайджане. Так, уже в октябре 1904 года в Баку была создана политическая ассоциация, а впоследствии партия, «Гуммет» («Энергия»). Она же стала первой социал-демократической партией в мусульманском мире России.

Благодаря «Гуммет» в конце 1905 года в Баку появилась социал-демократическая организация рабочих «Эджтемайюн-е Амийюн». Ее появление связывают с иранским революционным активистом Хайдар-ханом Таривердиевым.

В 1911 году в Баку бывшими членами партии «Гуммет» была создана новая политическая партия «Мусават» («Равенство»), которая объединила в своих рядах азербайджанскую политическую общественность, в том числе депутатов российских Государственных Дум. В своих программных документах «Мусават» игнорировала пантюркистские идеи, при этом начав борьбу за автономию кавказских мусульман в рамках Российской империи, пишет санкт-петербургский историк Вадим Михайлов.

Тем самым мусаватисты противостояли политикам панисламистского направления, стоявших на позиции полного военно-политического единения (илхаг) с Османской империей. О популярности идей мусаватистов говорят цифры: на выборах во Всероссийское учредительное собрание, прошедших в Закавказье в ноябре 1917 года, «Мусават» получил 25% голосов (большевики – 9%). Причем среди закавказских мусульман мусаватисты получили две трети голосов избирателей.

В январе 1918 года было принято решение о создании законодательного органа – Закавказского сейма – из делегатов Всероссийского учредительного собрания. Ставропольский историк Каринэ Амбурцумян отмечает, что состав сейма отразил сложное переплетение этнического и политического разнообразия региона: в сейме были меньшевики, эсеры, кадеты, а также члены «Мусавата», «Гуммета», «Дашнакцутюн». Так, только азербайджанская фракция включала три партии – «Мусават», «Иттихад», «Гуммет», а также мусульманский социалистический блок.

Постсоветский период

Только одна из мусульманских политических движений и партий Российской империи нашла идеологических преемников в постсоветские годы – это «Мусават». Она была возрождена в 1989 году, и с тех пор ее наиболее значимым результатом является второе место председателя партии Исы Гамбара на президентских выборах 2003 года (оппозиционер получил более 15% голосов).

Первой из исламских партий нового времени, созданных в России, стала «Исламская партия возрождения», созданная в июне 1990 года. Ее лидерами стали Гейдар Джемаль и Ахмадкади Ахтаев, в 1992 году избранный депутатом Верховного Совета Дагестана. В федеральных выборах партия не участвовала ни разу.

А вот другая партия, «Нур» («Свет»), созданная выходцами из Поволжья и Северного Кавказа, в выборах в Госдуму в 1995 году участвовала… но сумела занять лишь 23-е место. Лишь в Чечне и Ингушетии мусульманская партия смогли преодолеть 5%-ный избирательный барьер, что потребовало от руководства «Нура» переформатирования работы. В преддверии к думским выборам 1999 года партия пыталась инициировать создание предвыборного блока исламских партий и движений «Меджлис». Но неудачно. Блок оказался нежизнеспособным, а партия в выборах не участвовала.

Новая попытка объединить российских мусульман произошла в 2001 году, когда были созданы «Евразийская партия России» и «Исламская партия России». На выборы в Государственную думу 2003 года они шли в составе блоков «Великая Россия – Евразийский Союз» и «Истинные патриоты», но даже это не уберегло мусульман от катастрофического проигрыша: оба блока получили менее 0,3% голосов.

Подобный провал привел к тому, что новых попыток создать мусульманские политические партии в России не предпринималось.