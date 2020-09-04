ПОЛИТИКА
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«Восточная партия» в истории России: провал за провалом
За всю историю российского парламентаризма ни одна исламская партия не добивалась заметного политического успеха. Хотя среди российских мусульман, пытавшихся взойти на парламентский Олимп, были представители разных частей идеологического спектра
«Восточная партия» в истории России: провал за провалом
«Восточная партия» в истории России: провал за провалом / Others
Антон ЧаблинАнтон Чаблин
4 сентября 2020 г.

Дореволюционный период

Исторически численность мусульман в России составляла около 10%. Так, по данным Восточного отдела ОГПУ, к моменту распада Российской империи численность мусульман превышала 20 млн человек, они проживали в основном в Татарии, Башкирии, Крыму, Средней Азии и на Кавказе; меньше – во внутренних губерниях Сибири и Урала.

При этом мусульманская умма, внутри которой существовало и несколько религиозно-политических течений (самые известные – модернистский джадидизм и традиционалистский кадимизм), была практически лишена представительства в органах власти Российской империи.

Во многом это было связано с разрозненностью самих мусульман даже по отношению к важнейшим вопросам, отмечает оренбургский историк Альфия Бакирова. Кроме того, власти противодействовали политической самоорганизации мусульман. Особенно заметны эти тенденции стали при создании первой в истории России мусульманской партии «Иттифак аль-Муслимин», которое затянулось на 16 месяцев. При этом, отметим, в официальной регистрации партии властями так и было отказано.

Тем не менее, на выборах в I Государственную думе в мае 1906 года «Иттифак аль-Муслимин», объединившая представителей исламской промышленной и интеллектуальной элиты – сторонников либеральной демократии, сумела получить несколько мандатов. Главным союзником иттифаковцев была конституционно-демократическая партия.

Программа партии предусматривала национальное равноправие (как в свободе исполнения религиозных обрядов, так и в участия в политической жизни Российской империи), отмену норм закона, дискриминирующих мусульман, содействие исламскому просвещению и культуре.

Во II Государственной думе мусульманская партия уже смогла сформировать фракцию из 29 депутатов. Одним из их требований было объединение в одну административную структуру (миллет мусульман России) разрозненных этнических групп и местных Духовных собраний, пишет Альфия Бакирова.

Одним из наиболее известных депутатов был татарский имам Абдурашид Ибрагимов, член Центрального комитета «Иттифак аль-Муслимин». Партия имела представительства во многих регионах империи, однако роспуски обеих Государственных дум и преследования властей негативно повлияли на нее, и уже в 1907 году «Иттифак аль-Муслимин» фактически распалась.

Период между революциями

Татарский историк Динар Зайнутдинов отмечает, что во время первой Русской революции 1905-1907 годов только в Татарии появился ряд крупных политических организаций. В то время как только «Иттифак аль-Муслимин» вышла на национальный уровень, другие хоть и оставались локальными, но по ряду вопросов тесно смыкались с общероссийскими политическими партиями: например, «Танчы» – с эсерами, а «Уралчылар» – с социал-демократами.

Еще активнее, нежели в Татарии, политическая консолидация мусульман протекала в Азербайджане. Так, уже в октябре 1904 года в Баку была создана политическая ассоциация, а впоследствии партия, «Гуммет» («Энергия»). Она же стала первой социал-демократической партией в мусульманском мире России.

Благодаря «Гуммет» в конце 1905 года в Баку появилась социал-демократическая организация рабочих «Эджтемайюн-е Амийюн». Ее появление связывают с иранским революционным активистом Хайдар-ханом Таривердиевым.

В 1911 году в Баку бывшими членами партии «Гуммет» была создана новая политическая партия «Мусават» («Равенство»), которая объединила в своих рядах азербайджанскую политическую общественность, в том числе депутатов российских Государственных Дум. В своих программных документах «Мусават» игнорировала пантюркистские идеи, при этом начав борьбу за автономию кавказских мусульман в рамках Российской империи, пишет санкт-петербургский историк Вадим Михайлов.

Тем самым мусаватисты противостояли политикам панисламистского направления, стоявших на позиции полного военно-политического единения (илхаг) с Османской империей. О популярности идей мусаватистов говорят цифры: на выборах во Всероссийское учредительное собрание, прошедших в Закавказье в ноябре 1917 года, «Мусават» получил 25% голосов (большевики – 9%). Причем среди закавказских мусульман мусаватисты получили две трети голосов избирателей.

В январе 1918 года было принято решение о создании законодательного органа – Закавказского сейма – из делегатов Всероссийского учредительного собрания. Ставропольский историк Каринэ Амбурцумян отмечает, что состав сейма отразил сложное переплетение этнического и политического разнообразия региона: в сейме были меньшевики, эсеры, кадеты, а также члены «Мусавата», «Гуммета», «Дашнакцутюн». Так, только азербайджанская фракция включала три партии – «Мусават», «Иттихад», «Гуммет», а также мусульманский социалистический блок.

Постсоветский период

Только одна из мусульманских политических движений и партий Российской империи нашла идеологических преемников в постсоветские годы – это «Мусават». Она была возрождена в 1989 году, и с тех пор ее наиболее значимым результатом является второе место председателя партии Исы Гамбара на президентских выборах 2003 года (оппозиционер получил более 15% голосов).

Первой из исламских партий нового времени, созданных в России, стала «Исламская партия возрождения», созданная в июне 1990 года. Ее лидерами стали Гейдар Джемаль и Ахмадкади Ахтаев, в 1992 году избранный депутатом Верховного Совета Дагестана. В федеральных выборах партия не участвовала ни разу.

А вот другая партия, «Нур» («Свет»), созданная выходцами из Поволжья и Северного Кавказа, в выборах в Госдуму в 1995 году участвовала… но сумела занять лишь 23-е место. Лишь в Чечне и Ингушетии мусульманская партия смогли преодолеть 5%-ный избирательный барьер, что потребовало от руководства «Нура» переформатирования работы. В преддверии к думским выборам 1999 года партия пыталась инициировать создание предвыборного блока исламских партий и движений «Меджлис». Но неудачно. Блок оказался нежизнеспособным, а партия в выборах не участвовала.

Новая попытка объединить российских мусульман произошла в 2001 году, когда были созданы «Евразийская партия России» и «Исламская партия России». На выборы в Государственную думу 2003 года они шли в составе блоков «Великая Россия – Евразийский Союз» и «Истинные патриоты», но даже это не уберегло мусульман от катастрофического проигрыша: оба блока получили менее 0,3% голосов.

Подобный провал привел к тому, что новых попыток создать мусульманские политические партии в России не предпринималось.

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