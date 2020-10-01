ПОЛИТИКА
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В Беларуси снова массовые задержания участников протестов
Во время масштабной акции протеста в Беларуси ОМОН задержал порядка 200 человек. Действовали правоохранители грубо: избивали резиновыми дубинками, заламывали руки, распыляли слезоточивый газ, разбивали окна и двери в кафе, в которых прятались митингующие. Протесты и марши несогласных начались в Беларуси месяц назад, после оглашения результатов выборов Президента страны. #Беларусь #задержания #протест
В Беларуси снова массовые задержания участников протестов / Others
1 октября 2020 г.
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