В Беларуси снова массовые задержания участников протестов

Во время масштабной акции протеста в Беларуси ОМОН задержал порядка 200 человек. Действовали правоохранители грубо: избивали резиновыми дубинками, заламывали руки, распыляли слезоточивый газ, разбивали окна и двери в кафе, в которых прятались митингующие. Протесты и марши несогласных начались в Беларуси месяц назад, после оглашения результатов выборов Президента страны. #Беларусь #задержания #протест