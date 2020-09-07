Приоритетом для Анкары являются установление стабильности в Ливии, а также сохранение политического единства и территориальной целостности этой страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно информации, стороны обсудили события в Ливии, двусторонние отношения и региональную проблематику. «Между нашим уважаемым президентом и господином Сарраджем состоялась плодотворная встреча, которая внесет вклад в обеспечение мира, безопасности и благосостояния для ливийского народа, а также будет способствовать укреплению двусторонних отношений», - утверждается в коммюнике.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара и впредь будет проявлять солидарность с признанным ООН законным правительством Ливии. Турецкий лидер отметил также, что обеспечение мира и спокойствия в стране принесет пользу всему региону, в первую очередь соседним странам и Европе.

Глава государства призвал международное сообщество занять «принципиальную позицию» в этом вопросе.

В ходе беседы стороны также оценили шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами в рамках подписанного между ними Меморандума о взаимопонимании, а также меры по защите интересов Турции и Ливии в Восточном Средиземноморье.