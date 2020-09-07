ПОЛИТИКА
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Дональд Трамп заявил, что Сербия откроет посольство в Иерусалиме
Сербия намерена перенести в Иерусалим свое посольство в Израиле. Об этом во время подписания договора о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией при посредничестве США заявил Дональд Трамп. Таким образом, США заставляет Сербию стать одной из немногих стран, которые признают Иерусалим столицей Израиля, что противоречит решению Генассамблеи ООН. Иерусалим имеет статус «отдельной единицы» (corpus separatum) под управлением ООН. Однако, фактически город находится под контролем Израиля. #США #Сербия #Иерусалим
Дональд Трамп заявил, что Сербия откроет посольство в Иерусалиме / Others
7 сентября 2020 г.
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