ТУРЦИЯ
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Турция и Индонезия укрепляют партнерство
По итогам переговоров в Анкаре президенты Турции и Индонезии подписали три соглашения о сотрудничестве
Турция и Индонезия укрепляют партнерство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Индонезии Прабово Субианто / AA
10 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Анкаре. После встречи в президентской резиденции состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.

При участии глав государств были заключены три соглашения о сотрудничестве. Первое касается взаимодействия между AFAD и Национальным агентством Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями в области управления чрезвычайными ситуациями.

Второе соглашение предусматривает сотрудничество между Управлением коммуникаций Администрации президента Турции и Офисом коммуникаций президента Индонезии в сфере медиа, общественных связей и коммуникаций.

Третье касается культурного обмена и заключено между министерствами культуры двух стран.

Выступая на пресс-конференции, президент Эрдоган отметил, что Анкара и Джакарта стремятся увеличить объем товарооборота до 10 млрд долларов на сбалансированной и взаимовыгодной основе.

Он также подчеркнул, что Турция готова продолжать сотрудничество с Индонезией в деле восстановления Газы и поддержки палестинского народа.

Президент Субианто, в свою очередь, назвал Турцию «вдохновением для народа Индонезии».

«Как лидеры Глобального Юга и стратегические партнеры, мы должны взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка», — подчеркнул Субианто.

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