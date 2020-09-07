Власти Туркменистана в связи с угрозой коронавируса приняли поправки в Уголовный кодекс, согласно которым лицам, бежавшим из больниц, или уклоняющимся от лечения «опасных инфекционных заболеваний», грозит лишение свободы до 2 лет, а в случае повторного нарушения - до 5 лет, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был подписан президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым 22 августа 2020 года.

«Данные деяния, совершенные повторно, или если они привели к смерти человека или к иным тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет», - отмечается в документе.

В соответствии с законом, тем, кто будет помогать лицам с опасными инфекционными заболеваниями уклоняться от лечения, грозит тюремное заключение на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Согласно официальным данным, подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Туркменистане нет. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания инфекцией в стране. Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане рекомендовала руководству государства принять меры, «как если бы COVID-19 уже распространялся по стране».