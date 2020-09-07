В 2020 году заявки на обучение в Турции по государственной программе стипендий подали около 160 тысяч жителей 171 страны мира, сообщил агентству Аnadolu находящийся в Бишкеке замглавы Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) Сайит Юсуф.

Ведомство продолжает рассмотрение заявок иностранных студентов на поступление в турецкие вузы в рамках стипендиальной программы на 2020/21 академический год.

По словам замглавы YTB, возглавляемая им группа специалистов прибыла в Кыргызстан с целью проведения собеседований с желающими получить высшее образование в Турции на уровне бакалавра и магистра, а также в докторантуре.

В нынешнем году заявки на обучение в турецких университетах подали 1250 граждан Кыргызстана, из которых 179 прошли во второй тур - собеседование. Те из кандидатов, кто успешно пройдет собеседование, получит право на бесплатное обучение в Турции, отметил Юсуф. Он добавил, что программой государственных стипендий в Турции уже воспользовались 4500 жителей Кыргызстана, 1400 из которых завершили образование и вернулись на Родину.

«Турция обладает развитой системой высшего образования мирового уровня. В первый год обучения студенты изучают турецкий язык. Затем начинается период учебы по выбранной специальности. Государство покрывает расходы на проживание и питание, вносит плату за обучение в вузе. Также студентам предоставляется медицинская страховка. Кроме того, оплачивается первый авиаперелет в Турцию и стоимость билета по завершению обучения в вузе», - рассказал Юсуф.

Он отметил, что единственная цель программы YTB - внести вклад в подготовку высококачественных кадров. «Мы хотим, чтобы студенты, вернувшись с учебы в Турции, помогли развитию своих стран и работали во благо народа», - подчеркнул замглавы ведомства.