Оборонные компании Турции должны принять участие в проекте создания ближнемагистрального транспортного самолета АН-178. Такое мнение высказал президент украинского предприятия «Антонов» в составе государственного концерна «Укроборонпром» Александр Лось в ходе визита в Турцию в составе делегации, возглавляемой вице-премьером Украины по промполитике Олегом Уруским.

По его словам, визит в Турцию был очень продуктивным, и украинская делегация, в числе прочих, посетила оборонные верфи, где строится первый турецкий десантный корабль-амфибия. Кроме того, делегация ознакомилась с возможностями предприятий ракетной отрасли Турции, а также побывала на площадке компании Baykar, где строятся ударные беспилотники.

«Турецкие оборонные компании нацелены на максимальную продуктивность. На госпредприятии «Антонов» мы придерживаемся схожего подхода», - сказал он. Лось напомнил, что связи между Украиной и Турцией в авиационной сфере развиваются с 2013 года в рамках проекта АН-158.

«В последние годы мы поддерживаем тесный диалог с коллегами из Турции. Благодаря этому партнерству в рамках проекта АН-178 уже обсуждают высокопоставленные лица двух стран», - отметил глава госкомпании.

Украина и Турция обладают большим потенциалом сотрудничества по многим направлениям, в том числе в вопросах гражданской авиации, уверен Лось. По его словам, основатель компании Олег Антонов в свое время привлек внимание к условности границы между самолетами оборонного и гражданского направления.

Лось отметил, что турецкие оборонные компании могут быть привлечены и к процессу оснащения нового транспортного самолета АН-178. «Я с 2017 года лично посещаю турецкие оборонные компании. Мы вместе обсуждаем возможности оснащения АН-178 для нужд ВС и МВД Турции», - добавил он.