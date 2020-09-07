ПОЛИТИКА
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Израильская полиция установила громкоговоритель на стене мечети аль-Акса
Вооруженные израильские полицейские ворвались во двор мечети без спроса. Это не первая попытка полицейских установить громкоговоритель на стене минарета аль-Акса. В четверг они уже пытались зайти в мечеть, но тогда охрана храма не пустила их. В этот раз они были с оружием. Для чего установили громкоговоритель пока неизвестно. #альАкса #минарет #громкоговоритель
Израильская полиция установила громкоговоритель на стене мечети аль-Акса / Others
7 сентября 2020 г.
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