Крупнейший банк РФ Сбербанк в августе увеличил кредитный портфель на 2,9%, говорится в комментарии банка к отчетности за август, составленной по российским стандартам (РСБУ). Рост корпоративного кредитного портфеля составил 3,2% до 14,9 триллиона рублей, розничного - на 2,4% до 7,8 триллиона рублей.

В августе банк выдал корпоративным клиентам кредиты на 1,2 триллиона рублей, розничным клиентам - на 441 миллиард рублей, что в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии, отмечает банк. Рост портфеля в равной степени обеспечен потребительским и ипотечным кредитованием, говорится в комментарии Сбербанка.

«В августе банк выдал рекордный с начала года совокупный объем кредитов на сумму 1,6 триллиона рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,9%. При этом выдачи розничным клиентам стали максимальными за всю историю банка благодаря восстановлению потребительской активности, программам субсидирования ипотечных кредитов и благоприятному уровню ставок в экономике», - приводятся в пресс-релизе Сбербанка слова финансового директора Александры Бурико.

В отличие от июля, когда банк продемонстрировал резкий рост просрочки, в августе доля просроченной задолженности в кредитном портфеле не изменилась и осталась на уровне 3,3%.