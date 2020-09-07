ПОЛИТИКА
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Азербайджанские военные предпочли тренироваться вместе с Турцией
Азербайджан отказался принимать участие в учениях “Кавказ 2020” с 15 по 26 сентября. Баку планирует отправить туда двух наблюдателей. Накануне успешно завершились совместные военные маневры с Турцией в Нахичевани. В них были задействованы свыше 2,6 тыс военных, более 200 танков, около 180 ракетных, артиллерийских и минометных установок, 18 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. #Азербайджан #Турция #учения
Азербайджанские военные предпочли тренироваться вместе с Турцией / Others
7 сентября 2020 г.
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