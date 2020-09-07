Для обывателя, судящего о Беларуси только по нехитрой пропаганде, эта страна представляется довольно стереотипно: новые дороги, работающие заводы, низкий уровень преступности, дисциплинированное общество с неплохими доходами. Однако в действительности все это – одна сплошная потемкинская деревня.

Закредитованная экономика, узкие рынки сбыта, монополия правящего режима на политическую деятельность, превалирующая доля дотируемого госсектора и социальный популизм президента Александра Лукашенко – притча во языцех для специалистов.

С определенной долей осторожности можно предположить, что Беларусь все же ждет транзит власти. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает прошедшие президентские выборы законными, а Лукашенко – легитимным новоизбранным главой государства. И в случае утраты контроля над ситуацией Россия готова помочь угомонить протестующих. Нет оснований сомневаться в том, что Путин не блефует. А это значит, что независимо от того, кто займет кресло главы государства, с вероятностью 80% Беларусь останется в зоне ответственности России. Об этом уже сейчас косвенно свидетельствует непоследовательная реакция Европы. Даже в случае ухода Лукашенко трудно представить резкий разрыв белорусской экономики со своим главным донором.

Если перефразировать одно известное выражение, экономика Беларуси – это продолжение политики Лукашенко, которая сводилась к довольно топорным маневрам между Россией, Западом, а с недавнего времени – и Китаем. Фактически он продавал России своего рода политический дериватив – имитацию своей лояльности в обмен на прямое или скрытое финансирование государства. Кредиты и дотации, по разным оценкам, в период правления Лукашенко значительно превысили 100 миллиардов долларов. Причем Лукашенко всячески оттягивал подписание документов о полной интеграции Беларуси с Россией, понимая, что как только высыхают чернила под документами, он становится высокопоставленным, но обычным клерком в структуре Союзного государства. Коллективному Западу бацька тоже продавал политические акции – например, непризнание российским Крыма. Это давало ему возможность маневрировать между санкциями и использовать Беларусь как торговый перевалочный хаб между Европой и Россией, которые побили горшки из-за Украины. Получение солидных кредитов от Китая, по задумке Лукашенко, должно было оформить систему политических сдержек и противовесов и обслуживать внешний долг. В результате в случае своего ухода он оставит преемникам страну в тяжелейшем состоянии.

Протестующие, у которых пока нет оформленной лидерской команды, способной создать теневое высокопрофессиональное правительство, уже наблюдают признаки обвала:

• дефицит валюты и резкий скачок курса по отношению к белорусскому рублю; • забастовки на предприятиях, в том числе ключевых «добытчиках» валюты; • начало оттока умов из Беларуси из-за неадекватной реакции силовиков на антиправительственные протесты; • сворачивание банковским сектором кредитования физлиц и юрлиц; • увольнения членов стачкомов и несогласных с результатами выборов рабочих промышленных госпредприятий; • давление на бюджетников в сфере образования и культуры, не сумевших вовремя колебаться вместе с линией партии.

Чтобы показать населению, что нынешняя Беларусь – это проект одного человека, Лукашенко после выборов выпросил у Путина рефинансирование (отсрочку выплаты) кредита в размере 1 миллиарда долларов. Не исключено, что для удержания бацьки у руля, Путин объявит о прощении некоторых долгов Беларуси. На определенную часть населения это произведет сильное впечатление.

Но представим, что Лукашенко уходит – сам или по рекомендации (при бездействии) Путина. Что в этом случае может произойти с белорусской экономикой, которая уже находится в зоне турбулентности?

Конкурент Лукашенко Светлана Тихановская перед выборами заявляла, что в случае смены власти Беларуси не нужно Союзное государство с Россией. Однако Тихановскую (точнее, ее команду) ждут большие сюрпризы. Беларусь при новой власти выглядит легкой добычей для Путина. Если Путин таки спишет часть долгов еще до ухода Лукашенко, у него будет прекрасный повод выставить счета новому правительству – либо потребовать политических уступок и гарантий длительного российского присутствия в стране. Нечто похожее было в конце 2013 года в Украине, когда тогдашний президент Виктор Янукович в последний момент отказался от подписания Ассоциации о свободной торговле с ЕС в обмен на 15 миллиардов долларов кредита и скидку на газ. После бегства Януковича Путин счет за аванс в 3 миллиарда выставил новому руководству Украины. В этой ситуации Беларусь может пойти ва-банк и объявить дефолт, но это бы выглядело трагическим моральным поражением белорусского протеста.

Впрочем, судя по политической активности Тихановской на международных площадках (Совет Безопасности ООН, ПАСЕ, Европарламент и т.д.), у ее команды есть задумка все же диверсифицировать экономические связи, не зацикливаясь на одной России. Сложно сказать, насколько коллективный Запад готов инвестировать в Беларусь или оказать ей масштабную финансовую помощь. С одной стороны, уже нет причин продлевать индивидуальные санкции, наложенные на лукашенковский режим. Секторальных санкций и так не было (кроме эмбарго на поставку вооружения и средств для внутренних репрессий). Либерализация политического ландшафта может вывести Беларусь из списка политических изгоев – с соответствующими экономическими последствиями. С другой стороны, ЕС спокойнее отдать Беларусь России (которая, в случае урегулирования политико-социального конфликта может потребовать снять с нее ряд санкций). Китайское направление пока не отработано, но уже понятно, что для Поднебесной присутствие в Беларуси – не экономический, а геополитический проект. А с такими проектами Китай работает вдолгую. В отличие от Путина, для которого контроль над Беларусью – проект цивилизационный, и срок его годности может закончиться с уходом Путина из российской политики.

Итак, какие риски для новой власти сразу бросаются в глаза?

Во-первых, через какое-то время на новую власть начнется давление с требованием начать приватизацию госпредприятий. Но здесь потенциальные инвесторы давно не испытывают особых иллюзий, какие чемоданы без ручек им уготованы. Достаточно вспомнить историю с попыткой частичной приватизации ОАО «Гродно Азот» в 2014 году. Ни один из потенциальных инвесторов («Газпром», «Еврохим» и «Роснефть») не согласился на условия Лукашенко: стоимость акций была завышена в полтора раза, плюс никто не хотел гарантировать бесперебойную загрузку мощностей предприятия – при очень сомнительных правах нового менеджмента. Аналогично в свое время из-за жадности Лукашенко сорвалось слияние «Беларуськалия» и «Уралкалия». И теперь забастовки в Солигорске дают карт-бланш россиянам захватить освобождающуюся нишу на рынке калийных удобрений.

Во-вторых, возникает необходимость структурной и технологической реформы промышленности, которая «славится» высокой ресурсоемкостью и невысокой производительностью. Производство тех же удобрений требует значительных поставок газа, а значит, завязано на России и прихоти ее руководства. Одна из ключевых бюджетообразующих отраслей – нефтепереработка – тоже может серьезно просесть, особенно если Россия откажется компенсировать потери Беларуси из-за проведения т.н. налогового маневра. Технологическая модернизация автоматически приведет к увеличению безработицы. Пока отдельные страны Евросоюза готовы индивидуально помогать уволенным с госпредприятий работникам, но это не может длиться вечно.

В-третьих, новому правительству придется серьезно перетрясти бюджет и решить: готово ли государство нести гигантские расходы на соцобеспечение силового сословия, беспрецедентно себя дискредитировавшего при разгоне протестов. Не исключено, что чиновничий аппарат ждет люстрация, а это тоже дополнительные бюджетные расходы. При этом никто не будет готов урезать зарплаты госсектора, пенсии и другие соцвыплаты, которые бацька регулярно повышал перед каждыми выборами, игнорируя неспособность экономики выдержать эти щедроты.

Но Беларуси есть чем и похвастаться: довольно мощный частный IT-сектор имеет все шансы потеснить на внутреннем рынке промышленный госсектор и даже стать серьезным «кормильцем» бюджета. Правда, в таком случае без либерализации экономики вряд ли что-то радикально изменится. И если новое правительство решится на демонтаж старой Беларуси и отрыв от России – ее ждут в Люблинской платформе.