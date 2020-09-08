ПОЛИТИКА
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Граждане Узбекистана не могут уехать из России
Мигранты разбили палаточный лагерь под Ростовом. Около 3 тысяч узбекских рабочих застряли на ж/д станции Первомайская. Из-за коронавирусных ограничений трудовые мигранты остались без контрактов и виз. Из региона в Узбекистан ходит один поезд в неделю, рассчитанный на 900 человек. Люди не могут вернуться домой и вынуждены жить в палатках при жаре 30 градусов. В лагере отсутствуют удобства, периметр охраняет полиция. #Россия #мигранты #коронавирус
Граждане Узбекистана не могут уехать из России / Others
8 сентября 2020 г.
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