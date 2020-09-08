Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар назвала вердикт суда Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги «пародией на правосудие», позволившей избежать наказания высокопоставленным соучастникам этого преступления.

«Прокурор Саудовской Аравии совершил сегодня еще один акт в этой пародии на правосудие. Но эти приговоры не имеют никакой юридической или моральной легитимности», - заявила Калламар.

По ее словам, процесс по делу об убийстве журналиста не был «ни честным, ни справедливым, ни прозрачным». «Пятеро наемных убийц приговорены к 20 годам тюремного заключения, но высокопоставленные чиновники, которые организовали и поддержали казнь Джемаля Хашогги, с самого начала оставались на свободе - их почти не коснулись следствие и суд», - написала Калламар в своем аккаунте Twitter.

«Что касается личной ответственности человека, стоящего на вершине государства, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, он по-прежнему хорошо защищен от любого серьезного расследования в его стране», - отметила Калламар.

Суд Саудовской Аравии огласил в понедельник вердикт по делу о зверском убийстве журналиста Джемаля Хашогги в здании саудовского генконсульства в Стамбуле. Суд приговорил пятерых подсудимых к 20 годам лишения свободы каждого, а трех лиц – к срокам от 7 до 10 лет.

Судебный процесс по резонансному убийству в саудовской дипмиссии продолжается и в Стамбуле. Прокуратура Турции по итогам следствия передала в суд 117-страничный обвинительный акт, в котором фигурируют имена 20 лиц, причастных к убийству журналиста. Все они объявлены в международный розыск.

Один из наиболее известных журналистов Ближнего Востока, сотрудник Washington Post Джемаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года вскоре после того, как вошел в здание саудовской дипмиссии. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание посольства. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.