Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на грузинские СМИ, экс-глава Грузии озвучил два условия. Во-первых, в случае победы его сторонников он ограничит свой срок на посту премьера 2 годами. Во-вторых, он вернется в Грузию, «когда это не вызовет противостояния и беспорядков в каком-либо виде». «Я передал власть мирно и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти», — сказал он.

Накануне оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД) выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили, о чем было объявлено на брифинге лидером ЕНД Григолом Вашадзе.

По его словам, решение поддержал и ряд других оппозиционных партий, которые примут участие в парламентских выборах 31 октября и войдут в объединенную коалицию. «Саакашвили, находящийся на территории Украины, уже принял решение вернуться в Грузию. В ближайшее время им будет сделано заявление в этом направлении», - отметил Вашадзе.

В конце августа президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в выборах. Регистрацию прошли 66 политических сил.

Саакашвили не может вернуться в Грузию с 2013 года. Генеральная прокуратура страны обвинила его в разгоне протестной акции оппозиции в Тбилиси в 2007 году, захвате имущества основателя телеканала «Имеди» Бадри Патаркачишвили, фактах коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в избиении депутата.