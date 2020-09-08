Одно из ведущих британских изданий The Telegraph написало, что Турция является одной из самых безопасных туристических стран. Как указал The Telegraph, Турции удалось сохранить свою позицию в списке безопасных стран британского правительства.

Авторы статьи отмечают, что Турция всегда была важным туристическим направлением для Великобритании, и приводят 10 мест, которые обязательно необходимо посетить в стране, среди которых Олюдениз, Бодрум, Стамбул, побережье Черного моря и Мармарис.

Наряду с этим акцентируется особое внимание на низкие показатели инфицирования коронавирусом в Турции.

Ранее сообщалось, что одно из самых популярных туристических направлений в мире – турецкий курорт Анталью - за 8 месяцев 2020 года посетили 1 558 737 туристов из 162 стран.

Больше всего отдыхающих – 798 524 человек – прибыло в августе, и основная их часть – это туристы из России. На втором месте по количеству посетивших турецкий курорт - Украина. Кроме того, важными рынками для Антальи в этом году стали Великобритания и Германия.