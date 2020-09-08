На Чукотке традиционно зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата - 106,8 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается 360TV.Ru.

В тройке лидеров также оказались Ямало-Ненецкий округ и Москва. На Ямале средняя зарплата составила 113 тысяч рублей, а в российской столице жители получают 96,8 тысячи рублей.

Для составления рейтинга были использованы данные о номинальной зарплате в регионах по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно ОКВЭД (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности).

На четвертой и пятой позициях оказались Магаданская область (96,6 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (93,4 тысячи рублей).

Меньше всех зарабатывают проживающие в Ивановской области - 27,6 тысячи рублей в месяц. Вместе с ними в пятерке антирейтинга оказались жители Алтайского края (28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечни (28,9 тыс). и Дагестана (29,3 тыс.). Кроме того, зарплату в пределах 30 тысяч получают в Кабардино-Балкарии, Тамбовской области, Ингушетии, Северной Осетии и Мордовии.