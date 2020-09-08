Германия, считающаяся локомотивом европейской экономики, в январе – августе 2020 года стала ведущим экспортным рынком для восьми ведущих секторов турецкой экономики. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Союз экспортеров Турции (TIM).

По данным TIM, Турция в первом полугодии текущего года экспортировала в 239 точек мира продукцию 27 секторов экономики.

Турецкий экспорт в Германию за восемь месяцев снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 8 838 334 долларов. Однако несмотря на незначительное падение, Германия сохранила свои позиции в качестве ведущей страны в общем объеме экспорта Турции.

Экспорт турецкого автопрома в Германию в январе-августе текущего года составил 2 126 390 долларов, готовой одежды – 1 958 154 долларов, продукции металлургической промышленности – 614, 509 миллионов долларов.

Также Турция экспортировала в Германию оборудование на сумму 430, 752 млн., кондиционеры - на 330, 251 млн., фундук и продукты питания - на 274, 377 млн., плодоовощную продукцию - на 166, 697 млн., кожу и изделия из кожи - на 74, 239 млн. долларов.

Поставки турецкой продукции в Великобританию за отчетный период снизились на 16,9% (до 5 820 796 долларов), в Италию – на 4,8% (до 4 464 534 долларов) и в Ирак - на 7,7% (до 4 327 533 долларов).