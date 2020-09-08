Мустафа Варанк протестировал стамбульскую трассу перед Формулой-1

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк протестировал трассу перед Формулой-1 за штурвалом первого гоночного авто Anadol-A1, 1968 года выпуска, модифицированного под электрокар и отечественного болида Avitas Motorsports. Гонки Формула-1 пройдут в Истанбул Парк в ноябре этого года впервые за 9 лет. #Варанк #Стамбул #Форммула1