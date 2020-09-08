ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мустафа Варанк протестировал стамбульскую трассу перед Формулой-1
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк протестировал трассу перед Формулой-1 за штурвалом первого гоночного авто Anadol-A1, 1968 года выпуска, модифицированного под электрокар и отечественного болида Avitas Motorsports. Гонки Формула-1 пройдут в Истанбул Парк в ноябре этого года впервые за 9 лет. #Варанк #Стамбул #Форммула1
Мустафа Варанк протестировал cтамбульскую трассу перед Формулой-1 / Others
8 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us