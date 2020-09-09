Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в минувший вторник резко осудили «подтвержденное отравление» российского оппозиционного политика Алексея Навального, согласно заявлению, обнародованному Госдепартаментом США.

«Мы, министры иностранных дел G7, представляющие Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты Америки, а также Высокий представитель Европейского союза, едины в том, что самым решительным образом осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального», - говорится в заявлении.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа, и самолет экстренно приземлился в Омске. Сначала оппозиционера лечили омские врачи, с 22 августа он находится в клинике Charite в Берлине. Немецкие власти сообщили, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

Москва говорит, что пока не увидела доказательств того, что Навальный был отравлен. «Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи от 27 августа 2020 года. Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», - говорится в заявлении МИД РФ.

Германия проинформировала G7 о том, что по мнению немецкой стороны, Навальный «является жертвой атаки с применением химического нервно-паралитического вещества группы «Новичок», вещества, разработанного Россией», говорится в заявлении «Большой семерки».

«Любое применение химического оружия, в любое время и в любом месте, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах, неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим применение такого оружия», - отмечается в заявлении, в котором содержится призыв к России установить, кто несет ответственность за нападение. «Мы будем продолжать внимательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы объяснить чудовищное отравление господина Навального», - говорится в документе.