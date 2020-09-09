Совет директоров Башкирской содовой компании (БСК) решил продолжить разработку основной сырьевой базы предприятия - горы Шахтау, сообщают «Ведомости»со ссылкой на пресс-службу компании. До этого БСК из-за истощения запасов сырья хотела разработать гору Куштау.

«[Решение совета директоров] заключается в расширении сырьевой базы путем разработки карьера Шахтау ниже грунтовых вод. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства до 2027 года», - говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что разработку ниже уровня грунтовых вод будут вести с учетом экономической эффективности и экологической безопасности.

Совет также запросит у правительства РФ разъяснений о порядке работы по лицензии, которую БСК получила в 2019 году для разработки шихана Куштау, а также о правовом основании, на котором гора Куштау была отнесена к памятникам природы.

Ранее шихан Куштау в Башкортостане получил статус особо охраняемого природного памятника.

3 августа по инициативе Башкирской содовой компании (БСК), которая получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет, на Куштау началась валка леса для последующих буровых работ. После этого жители населенных пунктов вблизи горы и экоактивисты из других районов и городов республики начали собираться и организовывать массовые протесты в защиту горы.

10 августа представители БСК провели акцию в защиту своего предприятия под лозунгом «Достали». Собравшиеся требовали не препятствовать геологоразведке на Куштау с целью сохранения своих рабочих мест. В акции, которая привела к столкновениям с защищающими гору активистами, по разным оценкам, участвовали 2-3 тысячи человек.

15-16 августа у шихана Куштау прошел «экологический субботник», на который съехались несколько тысяч жителей со всех уголков республики. Между местными активистами, выступающими против разрушения горы БСК (Башкирская содовая компания), и сотрудниками самого предприятия, произошли столкновения. Впоследствии работы на горе были приостановлены.

В конце августа президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил Генеральной прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкортостана наложил арест на акции компании.

Шиханы Куштау, Шахтау, Тратау и Юрактау представляют собой остатки древних коралловых рифов возрастом больше 200 миллионов лет. Из-за добычи известняка Шахтау полностью срыли, и он практически исчез. Сейчас на его месте остался карьер с водой. Тратау, Юрактау и, с недавних пор, Куштау имеют статус особо охраняемых природных памятников.